Del Piero ammette: “Su Cuadrado non è rigore, Calvarese dovrebbe spiegare”

Un rigore quantomeno dubbio, ha permesso alla Juventus di battere l’Inter campione d’Italia. Anche per una bandiera dei bianconeri come Alex Del Piero, ospite a Sky Sport, si tratta di un rigore generoso. Ecco quanto evidenziato da Iamnaples: “Gli arbitri dovrebbero venire qui a spiegarci cosa hanno visto. Perisic non fa niente, io lo vedo fermo, la gamba di Cuadrado che va verso di lui, il piede entra tra le sue gambe. Non è rigore, ma noi forse siamo di un altro calcio, non è rigore nessuno dei 3”