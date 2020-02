Brescia-Napoli, arbitra Orsato: per i partenopei nessuna vittoria in questa stagione su tre incroci

Il Napoli giocherà domani contro il Brescia allo stadio Rigamonti l’anticipo della 25^ giornata. Seconda trasferta consecutiva in Serie A per i partenopei dopo la partita di Cagliari, vinta per 0-1 grazie a una perla di Dries Mertens. Le rondinelle stanno vivendo un momento di grande difficoltà, con Diego Lopez -terzo allenatore della stagione dopo Corini e Grosso- chiamato a risollevare le sorti di una squadra che sembra destinata alla retrocessione in Serie B. Gattuso ha dichiarato di aver risolto le discussioni con Allan, il quale non è stato convocato per la partita di Cagliari per non aver svolto gli allenamenti al massimo delle proprie capacità. Una partita interessante, che arriva a pochi giorni dalla super-sfida contro il Barcellona in Champions League.

L’arbitro sarà Daniele Orsato, della sezione di Schio. Orsato ha già arbitrato il Napoli tre volte questa stagione: la prima, a Torino con la Juventus, con i bianconeri usciti vittoriosi per 4-3 grazie a un autogol di Koulibaly al 90′. Poi un brutto -per la qualità della partita, s’intende- 0-0 a San Siro contro il Milan e la sconfitta per 1-0 in casa della Lazio. Insomma, nessuna vittoria per i ragazzi allenati da Ancelotti prima e Gattuso poi con Orsato ad arbitrare. Il match di domani sarà complicato, ma chiaramente la qualità del Brescia è totalmente diversa da quella della Juventus, del Milan e della Lazio e ciò non si scopre di certo oggi. L’insidia maggiore sarà dare continuità alle vittorie ottenute contro l’Inter in Coppa Italia e contro il Cagliari in campionato, non pensando al confronto col Barça in Champions.

Di seguito, tutti i precedenti di Orsato con il Napoli:

Catania-Napoli 3-0 il 6 aprile 2008

Udinese-Napoli 0-0 il 21 settembre 2008

Napoli-Genoa 0-1 il 22 febbraio 2009

Napoli-Palermo 0-0 il 17 gennaio 2010

Lazio-Napoli 1-1 il 3 aprile 2010

Napoli-Atalanta 2-0 il 9 maggio 2010

Chievo-Napoli 2-0 il 2 febbraio 2011

Bologna-Napoli 0-2 il 10 aprile 2011

Atalanta-Napoli 1-1 il 26 novembre 2011

Fiorentina-Napoli 0-3 il 17 febbraio 2012

Juventus-Napoli 3-0 l’1 aprile 2012

Palermo-Napoli 0-3 il 26 agosto 2012

Atalanta-Napoli 1-0 il 31 ottobre 2012

Lazio-Napoli 1-1 il 9 febbraio 2013

Napoli-Juventus 1-1 l’1 marzo 2013

Roma-Napoli 2-0 il 18 ottobre 2013

Napoli-Juventus 2-0 il 30 marzo 2014

Inter-Napoli 2-2 il 19 ottobre 2014

Napoli-Juventus 2-1 il 26 settembre 2015

Napoli-Inter 2-1 il 30 novembre 2015

Sampdoria-Napoli 2-4 il 24 gennaio 2016

Juventus-Napoli 1-0 il 13 febbraio 2016

Roma-Napoli 1-0 il 25 aprile 2016

Napoli-Roma 1-3 il 15 ottobre 2016

Napoli-Juventus 1-1 il 2 aprile 2017

Napoli-Juventus 0-1 l’1 dicembre 2017

Atalanta-Napoli 0-1 il 21 gennaio 2018

Inter-Napoli 0-0 l’11 marzo 2018

Napoli-Atalanta 1-2 il 22 aprile 2019

Juventus-Napoli 4-3 il 31 agosto 2019

Milan-Napoli 1-1 il 23 novembre 2019

Lazio-Napoli 1-0 l’11 gennaio 2020

Nico Bastone