Cannavaro: “C’è bisogno di cazzimma, Spalletti il fantasista del Napoli”

Paolo Cannavaro, ex capitano del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, dove ha commentato la situazione degli azzurri ed il loro cammino in Champions League. Ecco le sue parole:

“Al Maradona c’è un’atmosfera diversa, in certe notti è molto contagioso come passione e come tifo. Domani ci sarà un Maradona come mai visto. Napoli favorito? Assolutamente no. Nella gara di andata ho visto il Napoli in una forma migliore in fase di possesso palla, quando non avrà il pallone invece dovrà fare qualcosa in più, servirà quella cazzimma in più necessaria per certe partite”.

Su Kim:

“La sua assenza è molto pesante, visto il giocatore che abbiamo scoperto. Era già forte in Cina oggi è insuperabile. Ma c’è chi saprà sostituirlo, sono sicuro che Juan Jesus si farà valere”.

Su Osimhen e Kvaratskhelia:

“Hanno voglia e determinazione. Kvara ogni volta che riceve palla dribbla e poi ritorna. Osimhen poi è ovunque, in attacco e in difesa. Sono due giocatori che oggi fai fatica a trovarli altrove, per qualità e determinazione”.

Su Spalletti:

“Ha sempre fatto grandi cose e forse ha preso poco rispetto a quanto proposto. Dovesse vincere sarà ricordato come il fantasista di questo Napoli. È stato bravo a dare piccole modifiche concrete, senza fare cinema. Sta ottimizzando la rosa in modo incredibile e non dimentichiamoci che aveva perso giocatori fondamentali”.