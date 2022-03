CdM – Atalanta-Napoli senza Di Lorenzo: ecco le alternative di Spalletti

Contro l’Atalanta, il Napoli dovrà fare a meno di Giovanni Di Lorenzo, out per un infortunio al ginocchio. Spalletti studia le mosse per rimpiazzare il terzino destro titolare e ha tre alternative:

“Spalletti studia Zanoli che finora ha accumulato 44′ tra campionato ed Europa League, per il terzino destro classe 2000 sarebbe la sua prima gara ufficiale da titolare con la maglia del Napoli. Il ballottaggio con Malcuit è aperto, sullo sfondo c’è anche l’ipotesi più complicata della difesa a tre con Tuanzebe, che ha superato da qualche settimana la lombalgia. E’ ancora presto, Spalletti ha tempo per riflettere sulle sue scelte per colpire l’Atalanta“.