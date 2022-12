La cessione di Diego Demme da parte del Napoli è un’ipotesi non certo improbabile. Il centrocampista tedesco potrebbe cercare più spazio in qualche altra squadra. Secondo il Corriere del Mezzogiorno però gli azzurri non sono intenzionati a fare alcuno sconto. Se Demme parte lo farà a prezzo pieno oppure con prestito con ingaggio pagato per intero dalla squadra che lo ingaggia. Altrimenti resterà a Napoli.