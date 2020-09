CdS – Koulibaly, non più da scartare l’ipotesi permanenza

Corriere dello Sport di oggi spiega chiaramente che non si può più scartare l’ipotesi che Kalidou Koulibaly possa restare a Napoli. Nonostante le lusinghe del Manchester City, infatti, la trattativa non sembra decollare anche per via degli screzi delle due società in passato. Il City ha scelto infatti percorsi laterali per arrivare al senegalese, affidando la comunicazione con gli azzurri attraverso l’agente del ragazzo Fali Ramadani.

Il giornale spiega anche che la cifra dei 75 milioni di euro non è mai stata raggiunta dal club inglese, nemmeno attraverso l’ausilio dei bonus. Per questo, una permanenza di Koulibaly al Napoli anche per la prossima stagione non è certo da escludere, arrivati a questo punto.