CdS – Napoli-Barcellona, si avvicina il tutto esaurito: vicino anche il record di incasso

Lo stadio San Paolo sarà sold-out per la partita che il Napoli giocherà contro il Barcellona. Sono già 40 mila i biglietti venduti come riferisce il Corriere dello Sport:

“Non si è mai visto in questa stagione, non succedeva da un bel po’. Il San Paolo è cambiato, è migliorato (con i lavori per le Universiadi), però ha perso un bel po’ di posti: il tetto, adesso, è di 54 mila e dovrebbe bastare per far crollare il primato di incasso di 4.484.302€ di Napoli-Real Madrid: sei giorni ancora sino al fischio di inizio e se la media verrà rispettata, 2500 paganti al giorno, i 40 mila paganti (attualmente) sono già quasi 1000 in più di quelli che hanno accolto Ronaldo e la Juventus un mese fa e soltanto 5000 in meno dei 45.770 che rappresentano il tetto stagionale, stabilito contro il Brescia il 29 settembre“.