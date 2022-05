CdS – Napoli, futuro di Ospina in bilico: deadline per il rinnovo

L’edizione di oggi del Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione portieri in casa Napoli, con Meret e Ospina:

“Il ballottaggio continua, almeno fino a quando Ospina non avrà scelto il proprio futuro: la possibilità che si aprisse una porticina al Real Madrid è rimasta in piedi, ma essere il vice di Courtois garantisce il prestigio di starsene alla Casa Bianca e però sottrae il gusto di avere qualche chance, come ha scoperto il giovane Lunin (210′ in Coppa del Re). La risposta di Ospina al Napoli non è ancora arrivata, avendo dinnanzi a sé ancora qualche settimana per decidere”.