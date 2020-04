CdS – Nuova proposta per la ripresa del campionato: partite a porte chiuse nelle zone non a rischio

Nuova ipotesi per il ritorno in campo Pubblicato il alle 13:00 da •

Una possibilità che potrebbe essere presa in considerazione nella prossima riunione di Lega. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, si starebbe pensando di far ricominciare il campionato non prima di metà Maggio, ma con una formula particolare. Infatti, le squadre delle zone rosse potrebbero giocare, a porte chiuse, in stadi di zone dove la situazione relativa al Coronavirus non è a rischio. In questo modo, la stagione 2020-2021 inizierà quando l’attuale Serie A verrà completata: ogni data è buona, dal 30 agosto a metà settembre (6-12).