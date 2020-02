Chiariello: ”Petagna? E’ un giocatore fortissimo, Inglese non vale neanche la metà!”

Nel corso di Supersport su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha parlato anche di Andrea Petagna: “Per me è un giocatore fortissimo, nelle ultime due stagioni ha una media di un gol ogni due partite perché ha segnato 24 gol in 56 partite, giocando in una delle squadre più scarse del campionato. Lui giocava bene anche all’Atalanta, ma non trovava il gol. E’ forte perché ha tecnica, fisicità, e non è lento nonostante il fisico. Sta maturando, ha piedi eccellenti e non lo butti mai a terra, ora sta iniziando a vedere anche la porta, l’anno scorso 16 gol. Nulla a che vedere con Inglese che non vale neanche la metà”.