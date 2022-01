CM.COM – Napoli, in arrivo il colpo Olivera: ecco i dettagli della trattativa

Il Napoli è molto vicino a definire l’acquisto di Olivera per una cifra vicina ai 10 milioni di euro più bonus. De Laurentiis vuole chiudere subito per bruciare la concorrenza e avere il calciatore a luglio senza intoppi. Era nata anche un’ipotesi di averlo immediatamente in rosa, già nel mercato di gennaio. Si è palesato, però, un doppio ostacolo. Infatti il Getafe non è disposto a cedere fin da subito, con la volontà di arrivare fino a fine stagione per centrare la salvezza (attualmente è a +4 sul Cadice terzultimo). L’altro problema riguarda la lista, dato che il Napoli ha la rosa al completo sotto il punto di vista numerico. Sarebbe servita l’uscita di qualcuno, Ghoulam il principale indiziato ma l’algerino non ha accettato il trasferimento in un altro club. Il Napoli adesso è pronto, vuole concretizzare a stretto giro la prima operazione per la stagione 2022/23, si intravede la fumata bianca per Mathias Olivera. Lo riporta Calciomercato.com