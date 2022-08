Il Napoli, dopo la sconfitta alla prima giornata sul campo del Lecce, cerca i primi punti nel campionato Primavera 1 contro il Cesena che ha in comune quota zero in classifica. I romagnoli hanno debuttato contro la Roma, perdendo 3-0 in casa in virtù della doppietta di Satriano e del gol di Cassano.

Ceccarelli dovrebbe schierare una formazione simile a quella di sabato scorso, potendo sfruttare Lepri, Francesconi e Pieraccini che arrivano dalla prima squadra, impegnata nel campionato di serie C con il direttore sportivo Stefano Stefanelli, vecchia conoscenza della Primavera del Napoli nella stagione del ritorno nella serie A della categoria.

Il Cesena gioca con il 4-3-3, in porta ci sarà Pollini, la linea difensiva dovrebbe essere composta da Pieraccini, i classe ‘2003 Lepri e Ferretti e il terzino sinistro David. Il vertice basso sarà Sullani (classe ‘2003) con Francesconi e Sette. Il tridente sarà composto da Amadori nel ruolo di centravanti con Carlini a destra e Bernardi a sinistra.

Frustalupi porta in panchina il nuovo acquisto Sahli

Napoli-Cesena avrà un volto nuovo, sarà subito in panchina Bilel Sahli, attaccante classe ‘2003 preso negli ultimi giorni dal Genoa che potrebbe essere anche un’arma probabilmente a partita in corso. Il sistema di gioco dovrebbe essere il 3-4-2-1, lo stesso della trasferta di Lecce.

In porta ci sarà Boffelli, Hysaj sarà fuori per circa sei settimane a causa della frattura del setto nasale, sul centro-destra agirà Barba, Nosegbe comanderà il reparto con l’ex Milan Obaretin sul centro-sinistra. Marchisano e Acampa si muoveranno sulle due corsie laterali con Iaccarino e Gioielli in mezzo al campo. Spavone e Marranzino sosterranno il centravanti Pesce. Sei ragazzi della Primavera azzurra (Obaretin, Marchisano, Spavone, Russo, D’Avino e Iaccarino) porteranno in campo anche un’iniezione di adrenalina ed entusiasmo per l’esordio in prima squadra nell’amichevole contro la Juve Stabia.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (3-4-2-1): Boffelli; Barba, Nosegbe, Obaretin; Marchisano, Iaccarino, Gioielli, Acampa; Spavone, Marranzino; Pesce. A disp.: Turi, Pellino, D’Avino, Pontillo, Mazzone, Giannini, De Pasquale, Lettera, Lorusso, Russo, Sahli. All. Frustalupi

CESENA (4-3-3): Pollini; Pieraccini, Lepri, Ferretti, David; Francesconi, Sullani, Sette; Carlini, Amadori, Bernardi. All. Ceccaroni