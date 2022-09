Corbo: “Parole di Spalletti? De Laurentiis ha preferito non commentare”

Antonio Corbo, giornalista, ha commentato le parole di Luciano Spalletti nella conferenza stampa post-partita con lo Spezia, nel suo editoriale per La Repubblica: “Spalletti vorrebbe che le formazioni non fossero discusse da nessuno, “presidente compreso”. De Laurentis ha finto di non sentire né leggere. Torna da Venezia dove ha consegnato al Festival un premio che è l’orgoglio della sua famiglia, dedicato alla memoria del padre, esemplare uomo di spettacolo. “Il Luigi De Laurentiis opera prima 2022”. Saggia la strategia del silenzio, apprezzata anche nei mesi scorsi, quando l’allenatore ipotizzava “con questa squadra” grandi difficoltà per il solo ripetere la qualificazione Champions. Si era battuto per le conferme. Nessuno immaginava “con questa squadra” primo posto e sfida occhi negli occhi al Milan. Meglio sminare il percorso, sarà giusto far giocare tutti, meglio evitare tuttavia l’ancora malconcio Ndombele con il Lecce e con lo Spezia. Due primi tempi gettati nel cestino. Il Napoli chiede punti fermi come Lobotka e Zielinski nella nuova struttura, scelte nette, distanze e intese codificate tra uomini e reparti”.