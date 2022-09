GdS – Napoli, Lozano potrebbe saltare il match contro i Rangers: i dettagli

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Hirving Lozano, attaccante del Napoli, potrebbe saltare la gara di Champions League contro il Rangers Glasgow: “Hirving Lozano non ha svolto allenamento per una sindrome para influenzale. Così ha informato il club, naturalmente c’è molta attenzione sui sintomi e proprio per tenere alta l’attenzione covid il giocatore è rimasto a casa. Oggi si valuteranno le condizioni dell’attaccante messicano che se non si allenerà nemmeno oggi, difficilmente partirà domani per la trasferta in Scozia di Champions League”.