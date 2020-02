CorSport – Euro 2020, Meret e Di Lorenzo verso l’esclusione dai convocati: la situazione

Tutto fatto, o quasi, per le convocazioni del ct Mancini in vista di Euro 2020. Il Corriere dello Sport ha analizzato nel dettaglio la lista dei possibili 23. In porta Donnarumma e Sirigu sono sicuri del posto, come terzo Gollini ha guadagnato più punti rispetto a Meret, che a Napoli ha perso il posto da titolare. In difesa Florenzi e Spinazzola sono in vantaggio su Di Lorenzo, D’Ambrosio e De Sciglio nel ruolo di terzino destro. Dunque, se queste ipotesi dovessero essere confermate, l’unico a rappresentare il Napoli agli Europei sarebbe Insigne in attacco.