Dal Pino: “Vaccinati allo stadio, nessuna risposta dal governo”

Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, nel corso del suo intervento ai microfoni di Rai Radio 1 si è soffermato anche sul tema vaccinazioni e tifosi negli stadi: “Penso che si debba fare andare allo stadio i cittadini vaccinati. Per quanto riguarda la vaccinazione degli atleti non entro nel merito, decide il Governo. Per gli stadi abbiamo presentato un piano di 300 pagine per far tornare i tifosi in piena sicurezza, con una capienza degli impianti ridotta al 20-30% degli stessi, ma dal Governo non abbiamo ricevuto risposta, neanche una chiamata”.