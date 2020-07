Dalla Spagna – Barcellona-Napoli si giocherà al Camp Nou: attesa conferma dall’UEFA

Dalla Spagna – esattamente da Sport – viene spiegato come la gara Barcellona-Napoli si dovrebbe giocare al Camp Nou della città catalana. Nonostante le final eight di Champions League siano previste tutte a Lisbona, infatti, la gara di ritorno degli ottavi di finale della competizione dovrebbe invece giocarsi proprio in Spagna. In tal senso l’UEFA dovrebbe annunciare la certezza di questa notizia tra un paio di giorni, intorno al 9 luglio.

La gara peraltro dovrebbe essere giocata tra il 7 e l’8 agosto, quindi tra venerdì e sabato. Non ci sono ancora date ufficiali a riguardo. Ciò che è certo, ovviamente, è che il Napoli dovrà prima terminare il campionato – così come il Barcellona – prima di intraprendere il percorso nella coppa europea. Una chance importantissima per gli azzurri, che potrebbero scrivere la storia del club in Europa.