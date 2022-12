Del Genio: “Dare tutta questa importanza alle amichevoli è un errore”

Paolo Del Genio, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Radio Goal”, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “Le amichevoli sono paragonabili agli allenamenti. Ho seguito per tanti anni gli allenamenti del Napoli e ho visto le cose peggiori: allenatori che si arrabbiavano, errori tecnici e tattici, e non si doveva prendere per oro colato quello che si vedeva nel corso degli allenamenti. Su queste partite possiamo fare discorsi generali, ma non approfondimenti tecnico-tattici, perchè quando la squadra a volte si allena la mattina, l’allenatore fa 15 cambi, parte con una formazione e poi finisce con un’altra che non vedremo mai nelle partite ufficiali. Le amichevoli sono utili agli allenatori e dargli tutta questa importanza è un errore”.