El Pampa Sosa: “Non mi convince Raspadori nel ruolo di Zielinski”

Roberto “El Pampa” Sosa, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Pronto, chi Pampa?” su Vikonos Radio: “La Croazia nello scorso Mondiale era nel gruppo con l’Argentina. Tutti sanno come andò a finire: perdemmo e fummo costretti, da secondi, ad affrontare la Francia, mentre la Croazia arrivò in finale con gli stessi giocatori che ha portato in Qatar. Insomma, questa Nazionale non smette di stupire e ha buttato fuori la favoritissima squadra del Brasile. La Francia è ovviamente l’avversaria numero uno, ma ora l’Argentina non può nascondersi, prima del Mondiale dicevo che arrivando ai quarti avrebbe fatto un buonissimo torneo, ora che il Brasile è uscito non posso non pensare alla finale. Certo, i verdeoro sono stati una delusione, come Spagna, Germania e Beglio, almeno in semifinale me li aspettavo. La sfida contro l’Olanda? Ai gol di Molina e Messi ho esultato tantissimo, l’arbitro poi ha dato forse un recupero eccessivo, ha fatto un po’ il protagonista. Quando ha pareggiato l’Olanda ero sconfortato, al rigore decisivo di Lautaro sono stramazzato a terra per cinque minuti! Complimenti a Scaloni, è il ct più giovane che ha affrontato il più vecchio, Van Gaal. Lui ha uno staff di tutto rispetto, c’è un gruppo affiatato che magari non brilla per individualità, ma i vari Otamendi, Lisandro Martinez, i Paredes, Montiel, Acuna, hanno fatto un grande Mondiale. Ho anche mandato un sms a Roberto De Zerbi: il suo Mac Allister, che allena al Brighton, sta facendo benissimo. Quando sei allenato da un buon tecnico migliori senza dubbio, e penso anche ad uno come Alvarez allenato da Pep Guardiola. La foto dell’esultanza degli argentini in faccia ai giocatori olandesi? Non è bellissima, ma guardando la tv ho visto che il Kun Aguero raccontava degli insulti dei giocatori europei ai nostri, ed anche nel rigore decisivo Lautaro è stato accerchiato da tre, quattro avversari. Poi la reazione magari è stata sbagliata ma va visto tutto il contesto, non solo la foto in sè. E poi Van Gaal nella sua carriera con chi ha avuto problemi? Con Riquelme e Di Maria, in più ha pure provocato Messi… La finale eventuale? Prima bisogna battere la Croazia! Certo, Argentina-Inghilterra, nel nome di Diego, sarebbe davvero strepitosa. Ancora oggi noi argentini diciamo che le Malvinas sono nostre, l’Inghilterra è un paese fantastico ma sarebbe una sfida meravigliosa. Sono convinto che scenderebbe in campo anche Maradona… Messi-Cr7, invece, sarebbe una grande partita sicuramente per gli organizzatori del Mondiale in Qatar. Il Napoli? Recuperare Kvara è importante, la cosa buona è che lui si alleni al 100%, queste amichevoli servono certamente a riprendere confidenza con il campo. Ho visto Spalletti provare Raspadori in una una posizone diversa, nel ruolo di Zielinski però non mi convince molto, soprattutto nella fase di non possesso, perché poi perdi lucidità davanti. Demme? Diego ha giocato pochissimo, fossi in lui preferirei restare a Napoli a scrivere la storia piuttosto che andare a giocare altrove, magari con maggiore continuità. Se posso dargli un consiglio, gli dico di capire il momento, di restare in azzurro e farsi trovare pronto, anche se se solo per dieci minuti o in Coppa Italia. Demme può far parte del gruppo del terzo scudetto della storia del Napoli. Poi a fine stagione valuterà il da farsi”.