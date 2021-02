Europa League, Karasev per Granada-Napoli: il russo dal rigore facile

La vittoria con la Juventus ha dato fiducia all’ambiente del Napoli, anche perché arrivata in una fase di assoluta emergenza. Tanti gli infortuni per Gattuso, ultimi quelli di Ospina e Lozano, costretti a star fuori per qualche settimana. Insigne stringerà i denti e occuperà l’out sinistro in compagnia di Osimhen e Politano. Tanti i giovani convocati dall’allenatore partenopeo, come Idasiak e Costanzo. Questa sera la sfida al Granada, uscito sconfitto settimana scorsa contro l’Atletico Madrid in casa. Il match di Europa League sarà diretto dall’arbitro Sergej Karasev.

LEGGI ANCHE >>> Altro Napoli-Juventus per Doveri: arbitrò anche la finale di Coppa Italia

Granada-Napoli, la scheda dell’arbitro Karasev

A dirigere Granada-Napoli sarà un arbitro russo, Sergej Karasev. Nominato internazionale nel 2010, è nato a Mosca nel 1979. In carriera ha diretto 25 partite in Champions League e 31 in Europa League, preliminari compresi. Ha rappresentato la Russia a Euro 2016 e ai Mondiali casalinghi nel 2018. Poco intollerante alle proteste, concede il gioco ‘duro’ e fischia più rigori del solito. Grande esperienza a livello internazionale, il Napoli lo ha incontrato due volte: contro il Marsiglia nella Champions del 2013/14, partita che finì 3-2, e la sconfitta casalinga per 2-3 contro il Besiktas qualche anno dopo. Non ha mai diretto una partita del Granada.

Tante sono le partite dirette da Karasev, ben 170 tra Campionato e Coppe russe, coppe europee e varie competizioni con le nazionali. Ha una media di circa 4 ammonizioni a partita; le espulsioni, invece, sono circa una ogni tre match. I rigori fischiati, invece, sono 1 ogni 2 partite. Un numero abbastanza alto.