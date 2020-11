Mattias Gestranius, un finalndese per Rijeka-Napoli

Il passo falso contro il Sassuolo di domenica scorsa ha fatto tornare coi piedi per terra il Napoli, che per quanto sia una squadra forte, non è ancora al 100% delle sue capacità. In serata, però, ci sarà la sfida al Rijeka: per i partenopei è un’occasione per approfittare di Real Sociedad-AZ Alkmaar e accumulare punti in ottica qualificazione. Non ci sarà Osimhen, l’attacco verrà affidato a Petagna. Mattias Gestranius arbitrerà Rijeka-Napoli e non potrà usufruire del VAR, visto che nell’Europa League 2020/21 è previsto solo dai sedicesimi di finale in poi.

Arbitro: Mattias Gestranius;

assistenti di linea: Aravirta e Alakare;

IV uomo: Hyytiä.

Gestranius è un arbitro finlandese, nominato internazionale nel 2009. Lo score nelle coppe europee è di 3 partite dirette in Champions e 31 in Europa League, preliminari compresi. Questa stagione ha arbitrato Apoel Limassol-Lech Poznan 0-5 del terzo turno di Europa League e Dinamo Zagabria-Feyenoord 0-0 della fase a gironi. E’ alla prima designazione con una squadra italiana, mentre ha arbitrato una volta il Rijeka: precisamente, in una partita pareggiata 2-2 con l’AEK Atene in Grecia, nella stagione 2017/18.

La cosa che tollera di meno Gestranius sono le proteste plateali, ma nel complesso si tratta di un arbitro che preferisce non creare troppe polemiche e gestire la partita con serenità. Lo dimostrano le circa 3 ammonizioni a partita, mentre la media dei cartellini rossi è di circa 1 ogni 5 partite.

A cura di Nico Bastone