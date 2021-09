FIGC, Gravina: “Nuova norma contro le multiproprietà”.

Le parole del presidente della FIGC Gravina riguardo le multiproprietà riportate dal Corriere dello Sport: “Il 30 settembre porteremo in Consiglio Federale la nuova norma contro le multiproprietà tra club di calcio in Italia. Daremo il tempo tecnico alle situazioni in atto, ma non ci saranno più deroghe. Ci sarà solo la possibilità di avere squadre tra i dilettanti e tra i professionisti, ma ripristineremo il principio che vieta qualunque forma non solo di controllo ma anche di una semplice partecipazione, anche dell’1%. Così risolviamo questo problema una volta per tutte”. Aurelio De Laurentiis, per esempio, è proprietario del Napoli e del Bari.