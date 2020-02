FOTO – Bambino scrive a Klopp: “Puoi perdere una partita?”. Il tecnico risponde con una lettera

Quanto è difficile essere tifosi del Manchester United (o di qualsiasi altra squadra inglese) ai tempi del Liverpool imbattibile? Lo ha spiegato un giovanissimo tifoso dei Red Devils di appena 10 anni, che in un compito in classe ha rivolto una lettera al tecnico dei Reds, Jurgen Klopp, chiedendogli di perdere qualche partita. Il tedesco, dimostrando una volta di più di essere un personaggio fuori dall’ordinario, ha risposto al bambino inviandogli una lettera a casa: “Prima di tutto vorrei ringraziarti per avermi scritto. Sfortunatamente, non posso accogliere la tua richiesta, anche se non dipende da me. Molti vorrebbero che il Liverpool perdesse, ma il mio lavoro è aiutare la squadra a fare il contrario, così che milioni di persone nel mondo siano felici. Fortunatamente per te, abbiamo perso molte partite in passato e lo faremo anche in futuro, perché è il calcio. Quando hai 10 anni pensi sempre che le cose non cambino, ma posso assicurarti che non è così. Il Manchester United e il calcio sono fortunati ad avere un tifoso appassionato come te. Il tuo club è un grande rivale e c’è grande rispetto. Questo, per me, è il calcio“.

Fonte: Tuttomercatoweb.com