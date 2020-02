Belle parole del belga per il suo ex compagno Pubblicato il alle 22:50 da •

Brutta notizia per Leonardo Pavoletti, che nella giornata di oggi ha riportato l’ennesimo infortunio stagionale. Infatti, l’attaccante attualmente in forza al Cagliari, ha subito una ricaduta al ginocchio. Non sono mancati i messaggi di supporto per la punta, anche da parte dei suoi ex compagni al Napoli. Uno di questi è Dries Mertens, che attraverso una stories su Instagram ha pubblicato una foto che li ritrae entrambi in camera, che vi proponiamo di seguito: