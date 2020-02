Serie A, già 12 esoneri in questa stagione: uno ogni due turni di campionato

Molte sorprese in questa stagione di Serie A, non solo sul campo ma anche sulle panchine. Se si analizzano gli esoneri di questa stagione, nel massimo campionato europeo ci sono già verificati 12 esoneri, con la media che supera una panchina “saltata” ogni due turni. La girandola degli esoneri è iniziata con il Milan, dopo che Pioli ha preso il posto di Giampaolo alla settima giornata. Subito dopo la Sampdoria e il Genoa, seguita dall’Udinese ed il caos Brescia che prima esonera Corini, poi lo richiama dopo tre giornate. Poi il Napoli, che ingaggia Gattuso al posto di Ancelotti dopo la vittoria in Champions League contro il Genk. Poi in successione abbiamo la Fiorentina, il Torino e la SPAL che, ultima in ordine cronologico, ha ingaggiato Luigi Di Biagio per conquistare una salvezza che sembra ormai difficilissima. Di seguito, tutta la cronologia degli esoneri:

Milan – 7a giornata: Pioli per Giampaolo

Sampdoria – 7a giornata: Ranieri per Di Francesco

Genoa – 8a giornata: Thiago Motta per Andreazzoli

Udinese – 10a giornata: Gotti per Tudor

Brescia – 11a giornata: Grosso per Corini

Brescia – 14a giornata: Corini per Grosso

Napoli – 15a giornata: Gattuso per Ancelotti

Fiorentina – 17a giornata: Iachini per Montella

Genoa – 17a giornata: Nicola per Thiago Motta

Torino – 22a giornata: Longo per Mazzarri

Brescia – 22a giornata: Diego Lopez per Corini

SPAL – 23a giornata: Di Biagio per Semplici