Gaetano, il ds della Cremonese: “Il suo sogno è il Napoli, ma siamo pronti a riprenderlo”

Giustamente è acnora tempo di festeggiamenti in casa Cremonese per la promozione in Serie A. La dirigenza guarda però già al mercato, con la situazione Gaetano, in questa stagione in prestito dal Napoli alla Cremonese, che tiene banco. Il ds Giacchetta ha parlato a tal proposito a 1 Station Radio:

“Abbiamo un grande rapporto con Gaetano. Il ragazzo a fine stagione tornerà a Napoli come è normale che sia, poi si faranno le valutazioni. Lui giustamente vorrebbe restare a Napoli, è il suo sogno. Noi, se dovesse andare via, siamo certamente disposti a riprenderlo, ma è giusto che spetti al Napoli fare le sue valutazioni”