GdS – Champions, ecco il primo scenario dei possibili ottavi per il Napoli

La Gazzetta dello Sport scrive a proposito delle possibili avversarie del Napoli agli ottavi di Champions: “Ancora è presto per definire la griglia delle seconde: diciamo che al momento ci sono buone probabilità di andare in Germania: Dortmund o Lipsia. Il rischio più grosso: il Psg che scivola secondo. E fra gli incroci possibili, uno affascinante per la famiglia Simeone, l’Atletico di Madrid. Giovanni Simeone, che stasera ritrova spazio in questo Napoli pieno di stelle, non si sottrae all’ipotesi: “Sarebbe molto bello sfidare una squadra forte, giocare contro la formazione di papà. Ma la verità è che manca tanto. Ancora ognuno deve centrare i propri obiettivi. L’Atletico deve fare molto bene per passare e anche noi dobbiamo concentrarci sui Rangers. Per questo diventa importantissimo per noi vincere”.