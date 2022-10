Il New York Time su Kvaratskhelia: “Il protagonista assoluto della Champions League”

“The Instant Legend of Kvaradona”, si legge sulla homepage del New York Times, in riferimento a Khvicha Kvaratskhelia, che viene definito “Il protagonista assoluto della Champions League”: “Tutto il continente era a conoscenza dei suoi doni mentre era in Russia, se non prima. Juventus e Tottenham lo avevano osservato. Il Napoli lo seguiva da due anni. Tutti (in Georgia, ndr) sono riuniti attorno alle televisioni si racconta della grande passione con cui la nazione segue le gesta dell’idolo nazionale. La radice del fascino di Kvaratskelia è un senso di rarità. È il tipo di giocatore che il calcio moderno – con i suoi sistemi giovanili industrializzati e modelli stilistici – non produce più: volubile e intuitivo, vagamente anticonformista, in qualche modo selvaggio”.