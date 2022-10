SKY – Cremonese-Napoli, le probabili formazioni: Raspadori ancora titolare

Il Napoli prepara la sfida alla Cremonese, posticipo della nona giornata del campionato di Serie A. Gli azzurri di Spalletti arrivano all’appuntamento dello Zini da primi in classifica, e soprattutto dopo la vittoria per 6-1 dell’Amsterdam Arena in Champions League, che li hanno avvicinati al passaggio agli ottavi di finale della competizione. Il dubbio più grande per il Napoli riguarda le condizioni dell’infortunato Victor Osimhen, che è ancora in bilico per la partita di Cremona. In occasione della sfida della nona giornata di Serie A contro la Cremonese, Luciano Spalletti confermerà il classico 4-3-3 degli azzurri. In porta Alex Meret, che in questa settimana ha firmato il rinnovo di contratto. In difesa dovrebbero essere confermati tre titolari su quattro: da destra verso sinistra, ci saranno Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui. A centrocampo, invece, si muoveranno Zambo Anguissa (reduce dalla tripletta contro il Torino), Lobotka e Ndombelé. In attacco, spazio a Matteo Politano , Giacomo Raspadori e Kvicha Kvaratskhelia. Come detto in precedenza, è in dubbio per una eventuale presenza tra i convocati Victor Osimhen, ormai sulla via del recupero dopo il brutto infortunio rimediato il mese scorso.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Ndombele; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti