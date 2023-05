GdS – Giuntoli, De Laurentiis non lo libera e si aspetta un indennizzo dalla Juve

La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sull’eventuale trasferimento di Cristiano Giuntoli, d.s. del Napoli, alla Juventus: “Aurelio De Laurentiis, con i piedi ben piantati a terra, si tiene stretto Cristiano Giuntoli, mentre a Torino si sfregano le mani prima di dare lo strattone decisivo e arrivare all’annuncio tanto atteso. il d.s. fiorentino ha un altro anno di contratto con il Napoli e il presidente azzurro sinora non ha dato segnali di apertura per una risoluzione a stretto giro. Prende corpo l’idea che De Laurentiis voglia prendere tutti per stanchezza. Il presidente azzurro si pone uno scrupolo; veder chiaro sul futuro di Spalletti prima di sbilanciarsi sul destino del direttore sportivo arrivato 8 anni fa a Napoli. Non sia mai, infatti, che i due possano viaggiare insieme verso Torino. Con l’implicita aspettativa che dalla Continassa arrivi un indennizzo per ottenere il semaforo verde. E in ogni caso il presidente azzurro si pone uno scrupolo. A Torino sono indaffarati con le vicende extracalcistiche, tuttavia una sortita presto dovranno farla, nell’ambiente bianconero peraltro danno per certa l’intesa con Giuntoli per un contratto quinquennale da 1,5 milioni netti a stagione”.