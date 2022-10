Theo Hernandez non sarà tra i convocati per Londra ma prosegue il suo percorso di recupero dallo stiramento dell’adduttore destro, anche ieri ha svolto un lavoro personalizzato a Milanello, e come riporta La Gazzetta dello Sport il rientro in campo potrebbe avvenire già nel match di sabato contro la Juventus. L’ipotesi più probabile però, si legge, è che il francese torni a disposizione per la sfida di ritorno contro il Chelsea.