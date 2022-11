GdS – Napoli, il riscatto di Simeone: e quei 20 gol difficili da raggiungere…

L’edizione di oggi della Gazzetta dello Sport ha analizzato il probabile riscatto di Giovanni Simeone. Un diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi di alcune condizioni:

“Una parola che ha più significati per Giovanni. Perché il suo è un riscatto per chi pensava non fosse un centravanti all’altezza di giocare in un grande club. Ma nel riscatto dal prestito del Verona c’è il suo futuro. Il Napoli in estate lo ha preso con diritto di riscatto con 12 milioni (3 quelli di prestito). Diritto che diventa obbligo se il Napoli si qualificherà per la Champions, e se Giovanni avrà un certo numero di presenze e gol. Questi ultimi sono 20, forse un po’ troppi. Dal tecnico alla società, però, sono tutti più che soddisfatti del rendimento dell’argentino che sarà sicuramente riscattato”.