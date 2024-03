GeVi Napoli Basket, Milicic: “Domani bisogna dimostrare di avere mentalità da grandi”

La GeVi Napoli Basket tornerà in campo, domani, nel primo match dopo la vittoria della Coppa Italia. Gli azzurri affronteranno ama Fruit Village Arena la Nutribullet Basket Treviso nella sesta giornata di ritorno del campionato di Serie A. Di seguito le dichiarazioni di coach Igor Milicic alla vigilia del match:

“È il momento perfetto per affrontare questa partita, e dimostrare che non siamo un club con una mentalità piccola. All’inizio della stagione ci inserivano come 14° o 15° forza del ranking in campionato. Ora abbiamo dimostrato di saper fare delle cose grandissime, ed è arrivato il momento di confermarlo e di dimostrare che siamo forti dal punto di vista mentale, fisico e tattico. La sfida che ci attende non sarà semplice. Treviso è una formazione che possiede grandi individualità. Noi dovremo giocare di squadra con un grande sforzo difensivo per fermare le loro qualità individuali ed essere, dal punto di vista dell’energia, ai livelli del nostro pubblico. So per certo che i nostri tifosi verranno a dimostrare il loro affetto per quello che abbiamo fatto con la vittoria in Coppa Italia, e regalarci tutta la loro energia”.