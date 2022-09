Giordano: “Incomprensibile l’insoddisfazione per il terzo posto. Calendario fitto? Follia”

Antonio Giordano, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte in merito allo scudetto, all’imminente match che vedrà il Napoli affrontare il Milan, ed al fitto calendario:

“Ho sempre faticato a capire l’insoddisfazione della per il terzo posto. Lo scudetto è complicato, e lo è per tutti. Già l’anno scorso il Napoli di Luciano Spalletti aveva fatto cose straordinarie e non sappiamo cosa potrà fare adesso. Di certo, sta dando dimostrazione di una continuità tecnico-tattica pazzesca [..] La rivoluzione c’è stata, ma spesso giocano quelli che già c’erano. Giacomo Raspadori o Giovanni Simeone titolare contro il Milan? Potrebbero giocare anche insieme, volendo. Spalletti sceglierà in base ai suoi criteri: la voglia di non dare riferimenti, la forza dell’avversario, le sue caratteristiche…”.

“Il calendario è serratissimo, quel che sta accadendo è una follia assoluta, da non crederci: siamo appena tornati da Glasgow e c’è subito il campionato. Senza queste partite così ravvicinate, però, non avremmo il Mondiale”, ha poi continuato.