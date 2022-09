Milan-Napoli verso il sold out, pochi tagliandi rimasti

Milan-Napoli sarà una partita dall’enorme importanza, e i tifosi delle due squadre lo sanno bene.

Si va verso il tutto esaurito, come riporta la Gazzetta dello Sport.

Oltre al settore ospiti, che i tifosi azzurri hanno subito riempito e che, quindi, è sold out, il quotidiano racconta che anche gli altri settori dello stadio San Siro si dirigono verso quella direzione.

Per ora sono circa 67mila i biglietti venduti e quindi ci aspettiamo che per domani sera tutto lo stadio sarà sold out, per un totale di 70mila spettatori.

Un match che si prospetta scoppiettante, con una cornice mozzafiato.