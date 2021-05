Iezzo: “Meret sul gol non ha colpe, deve sorbirsi critiche inutili”

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, è intervenuto nel corso di ‘Radio Goal’, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli:

“Ho sentito qualche critica su Meret dopo la partita con il Cagliari. Non so perché, ha fatto grandi parate. Vado fuori di testa a volte quando gli attribuiscono la responsabilità del gol preso. Questo ragazzo deve sorbirsi delle critiche inutili. E’ un portiere fortissimo e se gli dai continuità diventa ancora più forte di quello che è. Se il Napoli si fosse alzato di più e avesse portato fuori centrocampisti e difensori, ci sarebbe stato anche più spazio di intervento per il portiere. In quel caso, sul gol di Nandez, non c’è nessuna colpa per Meret”.