Il leader calmo non è solo Ancelotti, lo è inaspettatamente anche Spalletti

Scrive la giornalista Monica Scozzafava nel suo editoriale per il Corriere del Mezzogiorno: “Il leader calmo è Carlo Ancelotti, la sua biografia ci ha ispirato molto nei due anni di permanenza sulla panchina del Napoli. Ma leader calmo, inaspettatamente, è anche Luciano Spalletti. Del quale, prima che arrivasse, si è sentito parlare soprattutto per la veemenza di alcuni atteggiamenti. E anche per la platealità in alcune situazioni. A Napoli è arrivato un allenatore che nulla è di quello che si è visto o raccontato altrove. Di certo in comune con Ancelotti ha l’autorevolezza che lo induce ad un approccio sicuro e, dunque, anche tranquillo. Ma probabile che la sua calma sia anche apparente”.