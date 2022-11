Il Mattino – Di Lorenzo e il rinnovo: si lavora per chiudere la carriera al Napoli

Il Mattino, nell’edizione di oggi, ha scritto della trattativa in corso tra il Napoli e Giovanni Di Lorenzo per il rinnovo del contratto. Per il capitano c’è anche la possibilità concreta di chiudere la carriera con i partenopei:

“L’investitura di Di Lorenzo arrivò nel giro di poche ore. I compagni sapevano che potevano fidarsi di lui. Spiegò Spalletti: ‘Di Lorenzo è stato scelto come capitano dai suoi compagni, dopo che ne abbiamo persi due in un colpo solo. Un capitano perfetto’. Di Lorenzo ha un agente napoletano, Mario Giuffredi. Insieme stanno studiando il rinnovo del contratto che può consentirgli di restare in maglia azzurra ancora per anni, magari chiudendo la carriera qui. C’è da tempo l’intesa di massima con il presidente De Laurentiis e il ds Giuntoli”.