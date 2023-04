Il Mattino – Ecco cosa stanno organizzando gli azzurri in caso di Scudetto

Il Mattino ha svelato l’organizzazione in casa Napoli per festeggiare l’eventuale Scudetto: “De Laurentiis ha deciso di allestire nella sala vip dello stadio Maradona una festa a numero ridottissimo e senza ospiti esterni: se dovesse arrivare la conquista dello scudetto, nell’area ospitality realizzata in occasione di Italia-Inghilterra, il patron azzurro riceverà gli eroi azzurri con tutti i loro familiari. Un party privatissimo e secondo le disposizioni del patron, inaccessibile persino ai suoi più fedeli amici. Poi sarà Spalletti a invitare la squadra a cena (venerdì o all’inizio della prossima settimana) e ancora dopo Di Lorenzo è pronto, da capitano, a organizzare un party speciale a Baia. I preparativi sono particolari, perché davvero è tutto sospeso in un limbo: non è solo questione di scaramanzia. Altro che tavola apparecchiata: il Comandante Sarri può davvero far saltare tutto il piano”.