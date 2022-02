Il Mattino – Napoli, emergenza a centrocampo: Spalletti costretto a fare di necessità virtù

Il Mattino scrive a proposito del Napoli e delle scelte obbligate di Spalletti a causa dei numerosi infortuni: “Demme ha una stagione condizionata dall’infortunio estivo a Dimaro. E’ rientrato ma ha perso il posto. Oggi Fabian e Demme proveranno: magari qualche chance potrebbe anche averla Elmas, che pure in emergenza è stato dirottato in mediana. Vedremo in queste ore. Ma è un Napoli con un bel po’ di problemi: Lozano ne ha ancora per un paio di settimane e dunque normale che Spalletti incroci le dita e attenda il rientro di Politano. Magari per portarlo in panchina a Cagliari e farlo giocare titolare al Maradona giovedì prossimo contro il Barcellona. Uomini contati a centrocampo e emergenza ancora sulla fascia destra. Cambiare modulo? Difficile che lo faccia a questo punto della stagione. Spalletti è costretto ancora una volta a fare di necessità virtù”.