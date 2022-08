Il Mattino – Napoli, no di De Laurentiis al prestito di Ronaldo con la permanenza di Osimhen

Il Mattino ha fatto il punto sulla trattativa tra Cristiano Ronaldo e il Napoli: “Mendes si arrende. O almeno così sembra. L’ultimo tentativo è andato a vuoto. Il Napoli non ci sta: neppure prende in considerazione l’idea del prestito gratuito di Ronaldo senza la partenza di Osimhen. Ieri mattina l’agente portoghese ha preso atto che il Manchester United, dopo i 100 milioni spesi per Antony, non intende fare offerte al club azzurro per l’attaccante nigeriano. E dunque, per il Napoli, la suggestione di fine agosto finisce esattamente come è cominciata. De Laurentiis è stato categorico: le porte a Cristiano Ronaldo sono praticamente sbarrate. L’opzione del prestito gratuito era legata esclusivamente alla cessione da 140-150 milioni di euro di Osimhen: era questa la conditio sine qua non per portare a Napoli la stella portoghese. Una specie di scambio. Ma tutto è saltato. O meglio, tutto è rimasto sempre e solo nel campo delle ipotesi ventilate da quel furbo maestro delle danze di mercato che è Jorge Mendes. I 45 milioni lordi del suo ingaggio (praticamente la metà dell’intero monte-ingaggi del Napoli) non possono essere un pensiero del Napoli e non sono mai state al centro di una vera trattativa. E il ds Giuntoli non ha certo bisogno di Mendes per parlare con i vertici del Manchester United: dunque, il Napoli sceglie la via più semplice. Ovvero, se deciderà di vendere Osimhen tra un anno, lo farà senza intermediari. Così come era chiaro dalle parole di Roberto Calenda, manager di Osi”.