Il Napoli scende in campo per il turno infrasettimanale d’agosto, un’anomalia della pazza stagione del Mondiale invernale. Al Maradona arriva il Lecce (calcio d’inizio alle ore 20:45), che contro l’Empoli domenica sera ha portato a casa il primo punto stagionale. La squadra di Baroni (l’eroe del secondo scudetto azzurro) ha già affrontato l’Inter alla prima giornata, i nerazzurri hanno vinto 2-1 soltanto all’ultimo istante con un gol di Dumfries. Il Lecce è ancora un cantiere aperto, ha da poco inserito Pezzella e Umtiti sul mercato, lo stesso Pongracic dal Wolfsburg. Corvino è operativo sul mercato, potrebbe regalare qualche altro colpo come per esempio Oudin in arrivo dal Bordeaux in prestito secco.

Lo stesso Baroni in conferenza stampa ha parlato di cambiamenti nella formazione: “Devo verificare la forma di tutti, perché abbiamo speso tantissimo fino ad oggi e un incontro così ravvicinato ci fa mettere più attenzione alle risorse dei ragazzi, qualche piccolo acciacco e quindi ci prendiamo qualche ora, ma qualche variazione ci può essere. Andiamo a giocare in uno stadio incredibile contro un avversario che non ha niente di meno a Inter, Milan, Juve e alle altre big. Un attacco pazzesco, ma noi dobbiamo fare una partita concentrata, dove potrebbe non bastare ma dobbiamo provarci”.

Spalletti pensa a quattro cambi di formazione

È finita l’era dei titolarissimi, non c’è più la settimana tipo, anzi in diciassette giorni il Napoli giocherà sei partite. Spalletti varerà il primo turn-over della stagione, dovrebbero essere quattro i cambi di formazione rispetto all’undici schierato nelle sfide contro Verona, Monza e Fiorentina. In porta ci sarà Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Olivera dovrebbero comporre la linea difensiva, Spalletti pensa al 4-2-3-1 dal primo minuto sulla scia della parte finale della gara di Firenze. Anguissa e Lobotka sono pronti ad agire davanti alla difesa, con Politano, Raspadori ed Elmas a muoversi dietro Osimhen. Lozano, Zielinski e Kvaratskhelia sono le principali armi da utilizzare a gara in corso. Ndombele a Firenze ha dato l’impressione di non essere ancora in condizione, è complicato possa essere una soluzione dal primo minuto. Sarà una vigilia atipica, il Napoli non ha fatto il ritiro pre-partita, domani mattina farà allenamento e poi in albergo si preparerà per la gara contro il Lecce.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka; Politano, Raspadori, Elmas; Osimhen. A disp.: Sirigu, Marfella, Zanoli, Juan Jesus, Ostigard, Mario Rui, Ndombele, Gaetano, Zielinski, Lozano, Simeone, Kvaratskhelia, Ounas, Zerbin. All. Spalletti

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Tuia, Gallo; Asklidsen, Hjulmand, Helgason; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. A disp.: Bleve, Samooja, Frabotta, Pezzella, Pongracic, Umtiti, Bistrovic, Blin, Gonzalez, Banda, Colombo, Listkowski, Rodriguez. All. Baroni

A cura di Ciro Troise