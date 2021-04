Juve-Napoli, Chiesa è andato in campo per due volte nella terza giornata di Serie A

Due volte la terza giornata di campionato. Nell’unicità di Juventus-Napoli, la prima gara nella storia della Serie A che ha visto andare in campo prima la partita di ritorno e poi quella di andata, c’è anche la particolarità di Federico Chiesa. Oggi migliore in campo, l’esterno bianconero aveva infatti già disputato la terza giornata del calendario di Serie A, con la maglia viola: Fiorentina-Sampdoria 1-2 del 2 ottobre, peraltro con la maglia da capitano dei gigliati. Per la cronaca, il rendimento è nettamente migliorato: in quell’occasione, su TMW, gli assegnammo 5,5 in pagella. Stasera un rotondo 7,5. Da segnalare che in questo caso non si tratta di una prima volta in assoluto: per esempio nella Serie A 2019/2020, infatti, era già capitato a Eysseric di disputare due volte la stessa giornata, nello specifico la diciassettesima.