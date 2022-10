Salvatore Bagni, ex calciatore del Napoli, è intervenuto a ‘Si Gonfia la Rete’ su Tele A: “Osimhen per me è migliorato nella gestione dei 90 minuti. Victor non è solo profondità e non è solo velocità. Il gol contro la Roma può farlo solo Osimhen. Lì Victor ruba il tempo a Smalling e quello non possono farlo né Raspadori né Simeone, poi per me quel tiro è tutto istinto”.