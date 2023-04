Juventus-Napoli, le probabili formazioni: Spalletti sceglie Lozano

Il Napoli, dopo l’eliminazione dalla Champions League, riparte dalla sfida in trasferta contro la Juventus che non è mai una gara banale, anche quando i bianconeri sono a sedici punti di distacco. La sconfitta interna della Lazio contro il Torino ha aperto uno scenario, il Napoli, battendo Juventus e Salernitana, in caso di mancata vittoria dei biancocelesti a Milano contro l’Inter, potrebbe ottenere la certezza aritmetica del terzo scudetto domenica prossima all’ora di pranzo.

Non sono pensieri che devono affollare la testa degli azzurri che hanno da concentrarsi su una gara molto difficile in cui la Juventus vorrà vendicare il 5-1 dell’andata. I bianconeri sono in semifinale di Europa League, devono smaltire le fatiche di Lisbona, Allegri oggi dovrà fare alcune scelte sulla gestione di giocatori come Bremer, Cuadrado, Chiesa e Di Maria.

Il Napoli ritrova Anguissa e Kim squalificati in Champions League ma ha perso Mario Rui e Politano per gli infortuni. Rrahmani ha recuperato, oggi è tornato in gruppo ma dovrebbe partire dalla panchina con un solo allenamento nelle gambe. Spalletti dovrebbe optare per la coppia Kim-Juan Jesus. In porta ci sarà Meret, Di Lorenzo e Olivera lavoreranno sulle corsie laterali, Lobotka agirà in mezzo al campo con Anguissa e Zielinski interni a supporto del tridente formato da Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia. Elmas e Raspadori sono le armi a gara in corso, contro la Salernitana rientrerà Simeone.

Allegri adotterà il 3-5-2 gestendo le forze soprattutto per alcuni uomini come Bremer, Cuadrado, Chiesa e Di Maria. La Juventus mercoledì giocherà la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter a San Siro. In porta dovrebbe esserci Szczesny, Danilo, Bonucci e Alex Sandro formeranno la difesa a tre, Cuadrado e Kostic agiranno sulle corsie laterali, Fagioli, Locatelli e Rabiot formeranno la mediana a supporto della coppia d’attacco Milik-Vlahovic.

Ecco le probabili formazioni:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic. All. Allegri

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disp.: Gollini, Marfella, Bereszynski, Rrahmani, Ostigard, Ndombele, Elmas, Demme, Gaetano, Raspadori, Zerbin, Zedadka. All. Spalletti

A cura di Ciro Troise