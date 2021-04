Liguori: “Il Napoli vincerà contro l’Inter, Gattuso? Non lo cambierei con Fonseca”

Paolo Liguori, direttore del Tgcom, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “L’Italia riapre per il calcio. Poi il fatto che si sia riaperto sotto la pressione della UEFA è un altro contro. Dalla riapertura del calcio c’è stata una riapertura a cascata di tutte le altre attività e degli altri settori. Può essere una riflessione giusta o mal vista. E’ una fotografia della realtà. Il calcio è un’attività economica importantissima in Italia ma è chiaro che non sia assolutamente paragonabile al turismo, che provoca il 15% del PIL italiano. E’ un paese strano questo in cui si riapre per il calcio ma non per il turismo. Napoli-Inter? Io penso che il Napoli vincerà la sua partita e che l’Inter perderà la sua. Il Napoli è in una forma che non aveva mai avuto. E’ al top della condizione. L’inter prima o poi dovrà perdere una partita da qui alla fine del campionato. Io non cambierei Gattuso con Fonseca. Sarri? Io lo considero un grande allenatore. Magari si parlasse di Sarri in chiave Roma. E’ un uomo intelligente e ambizioso. Vorrei vedere alcuni giovani della Roma guidati da Sarri”.