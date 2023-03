RILEGGI IL LIVE – Under 16, Napoli-Bologna 3-3 (7′ Negri; 32′ Distratto D.; 35′, 12′ s.t. Napoletano; 26 s.t.’ Toni; 31′ s.t. De Luca)

Termina il match

40′ +1 – Giallo nel Napoli: ammonito Cimmaruta.

L’arbitro assegna 3 minuti di recupero.

36′ – Bologna ancora pericoloso, li ferma un fuorigioco.

32′ – Cambio nel Napoli: fuori Castaldo, dentro Giglio.

31′ – Terzo gol del Bologna! Calcio d’angolo dalla destra, la palla arriva a De Luca che col destro la mette in porta.

26′ – Gol del Bologna! Azione di Castaldo che allarga per Negri. Con il destro serve Toni che accorcia le distanze.

25′ – Occasione Bologna! Calcio d’angolo dalla destra, sulla palla va Castaldo che fa sponda per Toni. Nulla di fatto sul suo colpo di testa.

22′ – Cambio nel Napoli: fuori Cannavacciuolo, dentro Carofilo.

20′ – Napoli in 10 uomini! Espulso Distratto F. per doppia ammonizione!

13′ – Cambio nel Bologna: fuori Fiaschi, dentro Colasanto.

12′ – Terzo gol del Napoli! Cross dalla sinistra di Distratto F., Napoletano con una semi-rovesciata la mette in rete siglando il 3-1!

9′ – Tiro centrale di Picca, la blocca senza problemi il portiere del Bologna.

8′ – Ammonito l’allenatore del Napoli per proteste.

6′ – Bella giocata del Napoli! Conclusione di Distratto D. che termina sopra la traversa.

3′ – Tiro di Cannavacciuolo, deviato in angolo.

2′ – Napoli pericoloso con Cimmaruta che calcia dal limite dell’area.

Inizia il secondo tempo.

Termina il primo tempo.

40′ +1 – Punizione per il Bologna, cross al centro sul pallone si avventa De Luca che di testa la spedisce alta.

L’arbitro assegna un minuto di recupero.

39′ – Giallo nel Napoli: ammonito Distratto F.

37′ – Raddoppio del Napoli! Progressione di Napoletano che la passa a Distratto D. con il quale chiude il triangolo. Napoletano la aggancia e calcia col sinistro! Gran Gol!

32′ – Goool del Napoli! Punizione perfetta battuta da Distratto D. che scavalca la barriera e toglie la ragnatela dalla porta! Ci arriva il portiere del Bologna ma non riesce a impedire il gol.

30′ – Napoli pericoloso con Cimmaruta che tenta il tiro dalla lunghissima distanza, palla alta.

25′ – Giallo nel Napoli: ammonito Distratto D.

18′ – Lancio lungo del Bologna, sponda di testa di Garofalo F. che allontana bene. Il numero 9 del Bologna, Castaldo, era lanciato a rete.

17′ – Cross dalla sinistra di Distratto F., prova Picca ad avventarsi sul pallone ma Di Costanzo ferma tutto.

7′ – Gol del Bologna! Negri scappa sulla destra con una progressione di oltre 40 metri e poi calcia col destro. Distratto F. prova a tenerlo ma non ci riesce.

Gioco fermo da un minuto a causa dell’infortunio di Arzillo (Napoli).

4′ – Subito ripartenza del Bologna, la palla arriva a Castaldo che si gira e calcia. Palla bloccata a terra da Gisondi.

3′ – Tiro improvviso di Napoletano parato dal portiere del Bologna.

Il Bologna scende in campo con un 4-3-3. Sclano tra i pali, El Archi, De Luca, Tsioungaris e Cichy in difesa. Minelli, Di Costanzo e Fiaschi al centro del campo. Negri, Castaldo e Mazzetti nel tridente d’attacco.

Il Napoli schiera un 4-3-1-2 con Gisondi in porta, Minopoli, Garofalo P., Amendola e Distratto F. in difesa. Arzillo Cimmaruta e Cannavacciuolo a centrocampo. Napoletano dietro le due punte Picca e Distratto D.

13.35 – Inizia il match dopo un minuto di silenzio.

FORMAZIONI UFFICIALI:

NAPOLI: Gisondi, Minopoli, Distratto F., Cimmaruta, Garofalo P., Amendola, Distratto D., Arzillo, Picca, Napoletano, Cannavacciuolo. A disposizione: Pugliese, Carofilo, Cauteruccio, Esposito, Ponticelli, Ricciardi, Giglio, Poggi, Notaro. All. Annunziata.

BOLOGNA: Sclano, El Archi, Cichy, Di Costanzo, De Luca, Tsioungaris, Fiaschi, Minelli, Castaldo, Negri, Mazzetti. A disposizione: Barra, Carrieri, Urbanski, Vassallo, Gori, Bettarini, Colasanto, Toni, Mioli. All. Sordi.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Bologna, gara valida per la quindicesima giornata del campionato Under 16 girone C. Gli azzurrini sono reduci dal successo di Perugia, affrontano il Bologna che è quarto in classifica a pari punti, in piena zona play-off. Il Bologna è reduce dal pareggio a reti bianche contro il Pisa, le prime due vanno direttamente agli ottavi di finale, dalla terza alla sesta, invece, si passa per i play-off.