Manolas: “Dobbiamo continuare a lavorare, ecco cosa ci ha detto Gattuso all’intervallo…”

Kostas Manolas, difensore centrale greco del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in mixed zone.

“Buona vittoria, ma dobbiamo ancora lavorare partita dopo partita.

Cori contro Napoli? Sono cose che non devono accadere, il calcio è divertimento, c’è da rispettare tutto e tutti.

Due vittorie consecutive? Sono due vittorie fuori casa molto iimportanti che danno fiducia nel fare il nostro lavoro, sono fiducioso per le prossime partite

Cosa vi ha detto il mister alla fine del 1° tempo? Gattuso ci ha detto di girare la palla più veloce sin da dietro, ma il campo non era in perfette condizioni

Come si vince col Barcellona? Si vince giocando bene, Messi è il migliore al mondo, dobbiamo essere tutti concentrati e essere perfetti altrimenti non si batte il Barcellona

Gol contro gli spagnoli? La posizione mia non è segnare, il mio compito è non far segnare, speriamo di fare bene”.