Milan, Massara: “Zaniolo? Non abbiamo esigenze particolari”

Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match con la Lazio:

“Quella della Supercoppa è stata una brutta sconfitta ma l’abbiamo già dimenticata. In tutti i momenti di difficoltà questa squadra s’è rilanciata in modo vigoroso e questo è un bel test per vedere se stiamo uscendo da questo momento“.

Parlerete con la Roma di Zaniolo?

“No, siamo concentrati sulla partita e sul campionato. Il mercato è ancora aperto ma noi non abbiamo esigenze particolari, vedremo se ci saranno delle opportunità ma la vedo molto difficile. Siamo convinti di avere un organico forte, siamo una squadra in grado di competere ai massimi livelli e vogliamo farlo fino alla fine. Stiamo recuperando alcuni giocatori infortunati, ci aspetta un bel finale di campionato“.