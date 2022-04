Luciano Moggi, dirigente sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Radio Goal” su Kiss Kiss Napoli: “Napoli? Spalletti a volte non mi è piaciuto perché ha sbagliato dei cambi. Ad esempio con Mertens. Il belga in questa squadra non può essere tolto e ha qualità per giocare altri due anni a buoni livelli, il Napoli deve rinnovarlo. Kvaratskhelia? E’ bravo, ha tutto per diventare un grande giocatore. Simeone? A me è sempre piaciuto, ha qualità per diventare un gran centravanti”.